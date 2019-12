Enseignante retraitée, maintenant bénévole à l’école

C’est en lisant le texte d’Olivier Gamelin, professeur de littérature au collégial, intitulé « Lettre d’un prof de littérature à son étudiant » et publié dans l’édition du Devoir du 7 décembre, que j’ai eu envie de partager avec vous mes amours : les enfants et les albums jeunesse.

Dès mon entrée à la maternelle à l’âge de 5 ans, je savais que je voulais être enseignante. Aujourd’hui, je suis à la retraite après 32 ans d’enseignement, depuis juillet 2018. Ma première lecture de retraitée a été le livre de Daniel Pennac Chagrin d’école. Quel bijou pour tout enseignant ! Ce livre témoigne de la richesse de notre profession, un travail exceptionnel qui nous donne le bonheur et le privilège de découvrir plusieurs petits coeurs et de contribuer, du moins je l’espère, à les faire grandir.

Une rencontre avec les livres est toujours enrichissante. La lecture stimule notre curiosité, développe notre réflexion, nous apporte du réconfort, nous sensibilise à la nature, à l’humain. Bref, ne nous fait que du bien ! Tout comme Olivier Gamelin, j’ai toujours eu à coeur de transmettre le goût de la lecture à mes élèves, et ce, de la maternelle à la 6e année.

Mon livre coup de coeur, que j’ai fait découvrir à tous les élèves qui sont passés dans ma classe, est Les yeux noirs, de l’auteur québécois Gilles Tibo. Ce livre d’une grande sensibilité sur la réalité d’un enfant aveugle amène le lecteur à s’ouvrir sur la différence.

Maintenant, je suis lectrice bénévole pour le projet Lire et faire lire, je peux donc poursuivre ma mission de faire découvrir la lecture aux enfants et leur transmettre cette passion en espérant qu’elle les accompagnera tout au long de leur vie. Le livre Les yeux noirs continue sa route, car il a été le premier album que j’ai fait découvrir aux enfants de Lire et faire lire.

Il y a d’autres coups de coeur qui se sont ajoutés à ma liste, dont L’escapade de Paolo, de Lucie Papineau avec les douces illustrations de Lucie Crovatto, un album qui nous fait découvrir les oiseaux qui nous entourent ici, chez nous, au Québec. Puis, il y a aussi Ma branche préférée, de Mireille Messier avec les étincelantes illustrations de Pierre Pratt, qui nous raconte l’histoire d’un petit garçon qui a perdu sa branche préférée après une tempête de verglas, mais qu’il va retrouver transformée par la générosité d’un voisin. Encore une fois, un album qui fait du bien.

Alors, chers adultes, permettez-vous de redécouvrir la richesse des albums jeunesse ! Permettez-vous aussi d’aller visiter et de redécouvrir la bibliothèque de votre quartier.