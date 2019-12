La saga du «F.-A.-Gauthier»

Considéré comme le fleuron de la flotte de la Société des traversiers du Québec (STQ) à son arrivée en 2015, le traversier F.-A.-Gauthier a été mis hors service le 18 décembre 2018 en raison de vices de construction majeurs, après moins de quatre ans de traversées et un coût de 175 millions de dollars aux frais des contribuables. Depuis sa mise en cale sèche en 2018, des frais de réparation de l’ordre de 60 millions ont été engagés.

Problèmes de soudure, installation de pièces rouillées, travaux de peinture non conformes et des employés muselés alors qu’ils tentaient de sonner l’alarme. Vraiment, la construction du F.-A.-Gauthier ne s’est pas faite dans les règles de l’art au chantier Fincantieri, en Italie, et ce, en toute connaissance de cause de la part de la STQ, selon un reportage de l’émission Enquête.

Or, c’est finalement « aux sons des tambours et trompettes » que le « fleuron » de la STQ a pris le large il y a quelques jours pour rejoindre son port d’attache de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, et enfin desservir la clientèle de la traverse maritime Matane–Baie-Comeau–Godbout… Catastrophe, lors du périple, les équipes ont constaté que « les moteurs du F.-A.-Gauthier ne fonctionnaient pas nécessairement selon les paramètres qui sont prescrits par le fabricant ».

Les multiples annulations de traversées en 2019 ont exaspéré les citoyens de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent, qui subissent chaque fois d’importants inconvénients et des retards pour traverser le fleuve Saint-Laurent. De son côté, Stéphane Lafaut, le p.-d.g. de la STQ, a assuré qu’« on est dans le dernier droit » et qu’il compte bien déployer « tous les moyens possibles et imaginables » pour remettre le navire rapidement en service… ?! Permettez-moi certains doutes !