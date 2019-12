Mère et enfants tués: après le drame…

Ces temps-ci, l’actualité nous rappelle trop souvent qu’il existe des hommes qui tuent femme et enfants. On met en cause la violence, la haine des femmes, le refus du féminisme, etc. Les accusations pleuvent ; on rappelle Polytechnique.

Toutes les femmes souhaitent de meilleurs rapports avec les hommes. J’en suis. J’appuie la dynamique du féminisme.

Mais j’ai aussi connu personnellement Claude Hardy, le fondateur de la première Maison Oxygène (à Montréal), et il lui arrivait de nous raconter les progrès de ces hommes qui ont été accueillis, des hommes qui se sentaient devenus de mauvais pères, de mauvais maris, qui étaient souvent sans travail et sans ressources. Les activités et l’écoute à la Maison Oxygène apportaient à ces hommes l’espoir de meilleures relations, surtout avec leurs enfants. Ils reprenaient confiance en leurs moyens, à partir de toutes petites actions observées par les animateurs, comme tenir l’échelle pendant la cueillette des pommes : « Je t’ai vu bien tenir l’échelle pour protéger ton petit gars qui était en haut ; tu l’aimes, hein, ton p’tit ? »

Quand des drames arrivent, la colère de tous et toutes se manifeste. On en parle à la télé, à la radio, dans les médias sociaux, etc. Mais l’on n’entend pas parler de l’importance du beau travail accompli par les Maisons Oxygène. Personne pour témoigner de la souffrance de conjoints, de ces papas qui ont tellement besoin d’accompagnement. Faut sortir sur la place publique. Un débat de société bien fait sait s’ouvrir aux différents points de vue.

Une conférence de presse ? Un communiqué de presse ? Un colloque bien couvert par les médias ? Je souhaite que vous, les Maisons Oxygène, soyez plus présentes pour rappeler la souffrance de certains hommes et le besoin de les soutenir et de les protéger — et protéger ainsi femmes et enfants — en amont des séparations, divorces, kidnappings, crimes, suicides…