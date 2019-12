Traverses pour piétons

Étant donné la controverse en ce qui concerne les passages piétonniers non respectés, voici mon expérience à ce sujet, un truc que j’ai appris dans l’Ouest canadien. En arrivant à un passage marqué pour une traverse piétonnière, j’étends le bras gauche vers l’avant, indiquant mon intention de traverser, et j’avance. Et ça fonctionne ! Les autos s’arrêtent et me laissent passer. Essayez pour voir.