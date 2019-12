Il faut sauver les calèches

Quelle erreur de la part de la mairie d’interdire les calèches dans le Vieux-Montréal… À l’heure de l’alterconsommation et de la nécessaire transition énergétique, cette décision est-elle raisonnable ? Revenant d’un séjour en Europe, j’ai pu constater que les calèches sont toujours bien présentes, car elles représentent un excellent moyen de visiter un quartier historique.

Par contre, de plus en plus de villes interdisent les voitures dans le centre, à moins d’un permis spécial pour les résidents, ce qui rend la visite beaucoup plus conviviale. Ce ne sont pas les chevaux qu’il faut sortir du Vieux-Montréal, mais les voitures. Je le sais pour y avoir habité et m’être sentie bien vulnérable, en tant que piétonne face aux automobilistes pressés et impatients.

Il faut revoir ce règlement insensé adopté dans l’urgence pour faire cesser l’intimidation d’activistes qui n’ont aucune connaissance des chevaux, doit-on le souligner… Au lieu de penser les infrastructures en tenant compte des chevaux, faibles émetteurs de GES, on a choisi de privilégier l’automobile. Il est urgent de faire marcher arrière… Il faut surtout accéder aux demandes légitimes des propriétaires de calèches afin de procurer des espaces adaptés aux chevaux.

Madame Plante, au lieu de se plier aux lobbys à la mode, doit prendre un moment de réelle réflexion sur le sujet, prendre en compte les revendications des caléchiers et, surtout, ramener le plaisir de déambuler dans une des plus belles parties de Montréal.