Le réseau structurant de transport en commun et l’acceptabilité sociale

On le sait, l’acceptabilité sociale d’un projet représente un facteur décisif pour le succès d’un grand projet, en l’occurrence, dans ce cas-ci, le réseau structurant de transport en commun.

Pour qu’il y ait acceptabilité, il faut que les gens dans leur grande majorité y adhèrent. Cela signifie, concrètement, que des actions d’information soient faites auprès de la population pour transmettre une information claire, qui réponde à leurs préoccupations, et ce, tout au long du processus.

La responsabilité de la réalisation de ces actions relève de l’Hôtel de Ville de Québec, contrairement à ce qui est vu comme de bonnes pratiques. Le vérificateur général de la Ville s’interroge sur les actions de la Ville en matière de communication, selon des articles très récents. L’évaluation des actions menées à cet égard n’a pas été réalisée, il est par conséquent pour le moins problématique d’en tirer une conclusion d’acceptabilité.

Pour une citoyenne ordinaire comme moi, les actions de communication de l’équipe Labeaume dans ce dossier ne sont pas sans soulever certaines questions. Quand on pense que des citoyens très favorables au réseau structurant, dont moi, commencent à se poser de sérieuses questions, peuvent même commencer à douter du processus qui a l’air de s’enclencher, d’une façon, oserais-je dire, un peu cahoteuse. Est-ce qu’on ne s’éloigne pas là de l’acceptabilité sociale ?

Tout ça pendant que des commentateurs de la radio parlée évoquent le fait que l’équipe Labeaume tente de faire la guerre à l’auto en mettant ce projet sur les rails.

Des communications plus claires, plus suivies avec la population sont nécessaires, et la mise sur pied d’un bureau d’information et de plaintes devrait être faite pour que les citoyens puissent faire part de leurs préoccupations quant au réseau structurant. Ce bureau ne devrait pas relever de la mairie, les préoccupations des citoyens en matière de mobilité pourraient être « noyées » dans une foule d’autres sujets, au coeur de la vie de la ville.

Cela semble d’autant plus important que les travaux sur la route de l’Église à Sainte-Foy représentent probablement un exemple dont il faudrait tirer des leçons concrètes pour limiter les impacts négatifs des travaux découlant de la construction du réseau structurant et qui viendront dans deux ans, en principe. Ces travaux sur la route de l’Église, qui ont duré des mois à l’été et à l’automne 2019, ont grandement perturbé la vie des résidents et des commerces de cette artère ainsi que celle des rues avoisinantes vraisemblablement. Ces travaux devraient se terminer en 2020. Qu’en sera-t-il alors des travaux associés à ce projet de réseau structurant ? Il semble normal de s’interroger à cet égard.