Un prix Monique-Leyrac pour l’ADISQ

Il y a de cela quelques années, j’avais écrit à l’ADISQ pour suggérer que le prix Artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec et créé sous cette appellation en 1989 porte, dorénavant, le nom de Monique Leyrac, soit : le prix Monique-Leyrac pour l’artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec. Je réitère cette suggestion au moment de la disparition de cette grande interprète qui, dès les années 1960, a fait entendre et découvrir à l’étranger les paroles et musiques des compositeurs d’ici, qu’elle a su rendre de si vibrante façon.