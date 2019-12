L’Institut de la pertinence ou la GAMIQ?

La mère d’un de mes amis était une femme très ordonnée. À son décès, faisant tristement l’inventaire de la maison, mon ami avait trouvé une petite boîte identifiée « Ficelles trop courtes pour être utiles ». Je ne sais trop pourquoi, cette anecdote m’est revenue à l’esprit en lisant le résultat des récentes négociations du gouvernement Legault avec les médecins spécialistes et plus précisément lors de la création de l’Institut de la pertinence. Près de la moitié des sommes épargnées par l’entente proviendront de cet institut qui empêchera les médecins spécialistes de poser des actes médicaux inutiles. Passons rapidement sur ce concept d’actes inutiles, concept qui, si on s’y arrête, donne le tournis avec toutes ses ramifications, et arrivons à la question suivante : si ces spécialistes ne posent pas d’actes inutiles, vont-ils poser, dans ce temps libéré, des actes utiles ? Et si oui, combien de moins coûteront ces actes utiles ?

De plus, cet Institut de la pertinence devra avoir pignon sur rue. Ici, je propose une solution. Nous avons présentement plusieurs bâtiments vides à notre disposition : d’anciens hôpitaux. On pourrait réquisitionner un de ces lieux inutilisés et, pour rester dans la logique de l’entente, y construire une nouvelle aile.

Institut de la pertinence ? Soyons plus clairs, appelons ça la Gouvernance des actes médicaux inutiles du Québec ou, plus laconiquement, GAMIQ.