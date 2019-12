De l’efficience dictatoriale…

Sans surprise, l’appareil de contrôle d’Internet en Chine ne bloque pas seulement les contenus indésirables du Web, il surveille aussi l’accès Internet de chaque citoyen.

À part l’effroi que provoque la présence d’un Big Brother qui nous surveille tout le long de notre parcours sur la Toile, les États occidentaux auraient avantage, eux aussi, à baliser légalement l’accès aux sites non payants. Je m’explique. Les artistes, comme les chanteurs, les écrivains, et les travailleurs des médias font face au défi que pose la gratuité d’Internet. Ces créateurs de sens se trouvent ainsi spoliés des revenus de leur travail. Si des dictatures peuvent tuer par la censure l’accès à certains sites, qu’est-ce qui empêche nos gouvernements de filtrer démocratiquement les sites non payants pour récompenser justement ceux qui ont le mérite de produire le contenu ? La liberté a un prix, on a déjà versé du sang pour elle, mais qu’en est-il de la sueur ?