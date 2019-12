Monique Leyrac fut une artiste douée

Monique Leyrac nous a quittés dimanche à l’âge vénérable de 91 ans. Un des grands moments de sa carrière fut, à n’en pas douter, son passage au Festival international de la chanson de Sopot, en Pologne, en 1965, où elle remporta les grands honneurs en interprétant Mon pays de Gilles Vigneault. Elle livra alors une prestation remarquable de cette chanson, accompagnée d’un orchestre symphonique. Toute la mesure du talent d’interprète de cette grande dame de la chanson se déploya à cette occasion.

Cette femme, qui a oeuvré également au théâtre et au cinéma, aura marqué la chanson québécoise. Elle s’appropria, parfois avec génie, les oeuvres de nos grands auteurs-compositeurs-interprètes, tels que Félix Leclerc, Claude Léveillée et Gilles Vigneault, à qui elle rendit les plus beaux hommages autant sur disque que sur scène. Elle aura su nous les faire aimer encore plus.

Voilà une part non négligeable du legs de cette femme, de cette artiste douée que fut Monique Leyrac.