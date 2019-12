La culture sans la question nationale

Depuis maintenant quelques semaines, les couleurs automnales ont laissé place au froid, à la neige et à la glace. Ce basculement est chaque année appréhendée par les Québécois et il monopolise bon nombre de discussions impromptues. D’ailleurs, ce doit sans doute être ici que le changement des saisons est le plus socialement important. On peut en avoir pour preuve l’omniprésence de ce thème dans la chanson québécoise.

Dans ma classe de français en troisième secondaire dans les Laurentides, je profite toujours de ces moments dans l’année pour faire découvrir à mes élèves des oeuvres québécoises. Pour le solstice d’hiver, l’incontournable est Mon pays de Gilles Vigneault.

Cette année, alors qu’il neigeait à plein ciel et que je voulais introduire mes élèves à cette oeuvre, j’ai dit : « Aujourd’hui, c’est de circonstances, mon pays, ce n’est pas un pays, c’est… » Tout fier de croire connaître la réponse, un élève se leva en s’écriant « une province ! ». Silence complet dans la classe. Petite déception dans ma tête alors que je m’attendais à ce qu’au moins une personne du groupe me dise que ce qui complète ce fameux vers de Gilles Vigneault est « l’hiver ». Une petite parcelle de moi espérait même qu’un élève politisé et au fait de la culture québécoise explique l’ironie de la réplique de son collègue, alors que Gilles Vigneault a toujours été un fervent défenseur de la souveraineté québécoise.

Les sondages semblent confirmer année après année que les « jeunes » se désintéressent de plus en plus de l’indépendance et du clivage souverainiste-fédéraliste. On peut s’en réjouir ou le déplorer en tant que citoyen, mais je ne crois pas que ce soit le rôle de l’enseignant de le faire. En revanche, l’enseignant est un passeur de culture et c’est à ce titre que je peux m’en désoler. De toute évidence, la question nationale est une clé fondamentale pour comprendre la culture québécoise et son histoire. Sans elle, il est impossible de comprendre l’oeuvre d’un Gaston Miron ou d’un Pierre Falardeau. Même la loi 21 et ses démêlés actuels avec la justice ne peuvent être complètement compris sans les voir au travers du prisme de la question nationale.

L’école ne doit former ni des souverainistes ni des fédéralistes. Cependant, force est de constater que le désintérêt ou la méconnaissance de la question nationale peut mener à l’inculture des Québécois envers leur propre culture.