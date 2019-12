Legault et la religion

En visite en Californie, notre premier ministre s’est à nouveau aventuré sur le terrain de la religion en faisant remarquer au gouverneur Newson qu’ils étaient tous deux catholiques, ajoutant que « tous les Canadiens français le sont ». Cette sortie précise la réponse qu’il avait donnée aux journalistes qui lui demandaient, lors du débat sur la loi 21, s’il était croyant ou non.

Qui l’eût cru ! Alors que l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État devait soi-disant évacuer la question de la religion du débat public une fois pour toutes, le premier ministre étale ses convictions religieuses comme le ferait un bon politicien américain. A-t-on vraiment besoin de se rendre, ne serait-ce qu’à petits pas, à cet extrémisme de nos voisins du Sud ; où l’importance du phénomène religieux permet aux fondamentalistes d’aller jusqu’à contester l’enseignement des théories de l’évolution dans les écoles publiques ?

Je ne veux pas connaître les convictions religieuses de nos politiciennes et politiciens, et je ne veux surtout pas qu’elles aient à jouer un rôle quelconque dans leurs carrières et notre vie publique. Je préfère que God ne bless pas Quebec, et que l’on s’en remette plutôt à l’énergie des femmes et des hommes de notre société pour espérer la rendre meilleure.

En terminant, bien que je sois sans doute un Canadien français « pure laine », je ne suis pas catholique. Et sachez qu’aujourd’hui, toutes et tous devraient pouvoir se réclamer de la nationalité québécoise et sentir que leur premier ministre parle en leur nom, peu importent leurs convictions religieuses.