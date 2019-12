La parité au Québec

Le gouvernement caquiste a estimé que la rémunération des médecins spécialistes était trop élevée comparativement à celle de leurs confrères du reste du Canada et qu’elle devait être ramenée à la baisse. Je suis totalement d’accord.

Mais pourquoi tolère-t-il que la rémunération globale des employés de l’administration québécoise soit moindre (de 6,2 %) que celle de leurs confrères travaillant dans des entreprises de 200 employés et plus ? Je trouve tout particulièrement choquant que les employés municipaux touchent 35 % de plus (nous savons pourquoi ces derniers caracolent en tête : les municipalités, trop faibles, ont de la misère à faire face).

Le gouvernement caquiste devrait légalement ramener à la raison les privilégiés et en donner un peu plus à ceux qui se trouvent au bas de l’échelle. Il ne peut rien faire relativement aux employés fédéraux et à ceux du privé, mais pour les autres, il peut intervenir.