L’électricité de l’Ontario hors de prix

Le 17 octobre 2017, l’Institut Fraser publiait dans le Financial Post une étude de Ross McKitrick, professeur d’économie de l’Université de Guelf, et d’Elmira Aliakbari, directrice adjointe à l’Institut Fraser, qui démontrait qu’environ 75 000 emplois avaient été perdus dans le domaine manufacturier à cause du coût élevé de l’électricité. Et ça se poursuit.

Entre 2005 et 2015, l’Ontario aurait perdu 28 % de ses emplois manufacturiers et 18 % de sa production manufacturière, dont 25 % des emplois du domaine de l’acier. Pour la grande industrie, l’électricité y est environ trois fois plus dispendieuse qu’à Montréal ou Calgary. Malheureusement, il est probable qu’une bonne part de ces emplois aient été relocalisés aux États-Unis… et profitent des bas prix de l’énergie d’Hydro-Québec.

On comprendra également pourquoi l’électricité n’y pénètre pas non plus facilement les marchés du chauffage et de la voiture électrique. Voilà possiblement pourquoi Doug Ford peut encore répéter à François Legault qu’il dispose d’un excédent d’électricité.

Sans compter les émissions de gaz à effets de serre du chauffage des habitations, en posant l’hypothèse que l’ensemble des centrales au gaz d’Hydro-Ontario, qui totalise 13 900 MW, fonctionne 60 % du temps, les émissions annuelles engendrées et poussées vers le Québec par les vents dominants de l’ouest sont de l’ordre de 75 millions de tonnes, soit de l’ordre de 10 % des émissions du Canada.

Reste à espérer que cette taxe fédérale sur la pollution, qui atteindra cinquante dollars par tonne en 2022, sera également appliquée aux centrales au gaz naturel de nos voisins.