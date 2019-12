Le faux combat de Mike Ward

Je suis révolté de voir autant de gens appuyer le pseudo-combat de Mike Ward pour la liberté d’expression.

Ces gens ont-ils seulement entendu ce qu’il a dit sur Jérémy Gabriel ? J’ai vu son spectacle et je me souviens très bien de ses paroles : c’étaient des moqueries à prendre au premier niveau, qui portaient incontestablement sur l’apparence et le handicap de M. Gabriel. Comment peut-on qualifier d’humour le fait de se moquer du handicap de quelqu’un ? Il y a un mot anglais pour cela : du bullying. Mais dans quelle société vivons-nous donc ?

Tout jeune, mon père m’a appris que la liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence. Rire des travers d’une personnalité publique passe encore. Mais un jeune artiste handicapé a parfaitement le droit de vivre sa vie sans devenir la tête de Turc d’un humoriste.