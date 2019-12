Fausse comparaison

Comme chaque année, l’Institut de la statistique du Québec publie des chiffres démontrant que les salariés du secteur public québécois sont moins payés que les autres salariés. Dans le passé, plusieurs économistes ont mis en lumière les défauts fondamentaux de ces études, qui en minent totalement la portée. Mais pour des raisons politiques, on continue à faire comme si de rien n’était.

Selon l’ISQ, et comme le titrait Le Devoir la semaine dernière, les salariés de l’administration québécoise seraient moins payés que le reste des salariés québécois, de 6,2 % en moins. Comment obtient-on ce chiffre ?

En excluant le nombre d’heures travaillées : les gens du secteur public québécois travaillent 2 heures de moins par semaine que les autres salariés du Québec (voir l’annexe F du rapport de l’ISQ). Sur une année de 48 semaines, cela nous donne près de 96 heures travaillées en moins. Cela représente mystérieusement près de 6 % d’heures travaillées en moins sur une année.

Concernant les avantages sociaux et les congés payés, cela représente une rémunération de 7 heures 30 en plus par semaine pour les employés de l’administration québécoise, par rapport aux autres salariés (Voir annexe B-9).

Cerise sur le gâteau, la comparaison n’est faite qu’avec les entreprises de 200 employés et plus. Or 65 % des salariés québécois travaillent dans des entreprises plus petites et sont donc exclus de la comparaison. On a choisi un point de comparaison qui ne représente pas du tout une vraie comparaison secteur public québécois contre secteur privé. C’est, comme on dit, « arrangé avec le gars des vues ».

En fait, il y a une autre cerise sur le gâteau : on ne tient pas compte de la sécurité d’emploi à vie de la plupart des fonctionnaires. On a déjà expliqué que cela n’était pas quantifiable et donc qu’on n’en tenait pas compte dans la comparaison des émoluments. J’aimerais qu’on explique à mon mécanicien, à la vendeuse de Couche-Tard et à mon camelot qu’on ne leur donne pas de sécurité d’emploi à vie parce que cela n’améliorerait pas leur sort.

En fait, ce rapport annuel provient d’une commande politique faite en 1982 par le gouvernement du parti québécois, comme une concession aux syndicats d’alors, que le gouvernement venait de les contraindre à accepter des offres à la baisse. Le résultat était précommandé et on a adapté une méthodologie qui générait cette prétendue infériorité dans la rémunération du secteur public. On aimerait que des chercheurs indépendants produisent une vraie analyse de ces conditions d’emplois.