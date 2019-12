Mal des transports

Un samedi, à 17 h 30. Je suis au terminus de la gare Bonaventure et j’attends l’autobus 400, géré par la compagnie EXO (Réseau de transport métropolitain), qui me mènera à Chambly. Je suis debout, en ligne, depuis maintenant 45 minutes. J’ai mal au dos et mon âme meurt à petit feu. Autour de moi, des gens patients, résignés, habitués, semble-t-il, à ces retards inexpliqués.

Je dirais que cet endroit est le pire à Montréal pour y laisser un bout de sa vie : il n’y a pas de sièges pour s’asseoir, il fait froid, des néons blafards et une odeur de diesel agressent nos sens. Sur le panneau horaire électronique, l’heure d’arrivée du prochain autobus a depuis longtemps remplacé celle du bus en retard. Aucun avis n’est jamais donné, aucun mot d’excuse ou de justification du chauffeur lorsqu’il arrive avec 50 minutes de retard. Pourtant, un simple mot d’explication de votre part changerait tout.

EXO, votre service pourri contribue au malheur de vos clients. Entre mon rêve d’une société desservie partout par des transports collectifs efficaces, et cette attente frustrante à en pleurer, il y a un gouffre, dans lequel mes résolutions écologistes plongent et disparaissent tranquillement. Je vais aller m’acheter un char, je crois. Un client de moins pour EXO, un véhicule de plus qui ira contribuer à la congestion et à la crise climatique. Mais au moins, je ne subirai plus l’humiliation d’attendre dans cet endroit abject et déshumanisant.