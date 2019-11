«L’affront» du Manitoba

Les réactions à la publicité publiée jeudi dans Le Devoir et d’autres médias québécois dévoilent un visage bien épidermique de la fragilité du Québec comme nation. À la une du Devoir, on parle d’un affront ! En éditorial, plutôt que de souligner l’habileté de la publicité, on renvoie le Manitoba à son passé cruel envers les métis et Louis Riel, à la pauvreté de ses services en français, etc. Le PQ et la CAQ en profitent pour se faire du capital politique, comme, du bout des lèvres, QS. En cette province qui se complaît en victime alors que tant de créateurs et de groupes engagés le font rayonner dans le monde pour son dynamisme, c’est à qui se présente le plus « nationaliste » en déviant du sujet (la discriminatoire loi 21) pour mieux attaquer le porteur de message et cette « horreur » canadienne qu’est le multiculturalisme. La frilosité et le repli identitaire que masquent mal ces réactions démagogiques me confortent dans le fait qu’heureusement, le Québec fait encore partie du Canada, un pays bancal mais qui protège les droits et libertés avec une charte que l’on ne foule pas aux pieds quand ça nous arrange, pour des raisons électorales. Un Québec indépendant avec ces leaders politiques ? Je préfère encore le Canada et son « affront »… publicitaire !