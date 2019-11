De la marche aux actes

Si nous étions des centaines de milliers à marcher dans les rues de Montréal le 27 septembre dernier, c’était pour réclamer le changement du système qui engendre la crise climatique. À l’aube du Black Friday (traduit par Vendredi fou) et du Cyber Monday, il nous semble important de réitérer l’engagement de réduire notre consommation.

La tentation d’acheter sera grande considérant la réduction des prix et l’approche des Fêtes. Néanmoins, comme nous avons réussi à faire une grande démonstration de force lorsque nous sommes allés marcher pour le climat, nous croyons qu’il est possible de répéter l’expérience en fin de semaine. La difficulté de cette action tient au fait que cela repose sur la volonté individuelle et que nous sommes constamment bombardés par la publicité qui vise à créer des besoins artificiels pour nous inciter à la consommation. Toutefois, rappelons que le Black Friday est une course trompeuse aux bonnes affaires : les réductions proposées sont en réalité très proches du prix initial et cet effet de réduction nous pousse à des achats compulsifs dont nous n’avons pas besoin.

Ne restons pas dans le confort et l’indifférence et refusons d’acheter sous prétexte qu’il y a des soldes. La surconsommation est une cause directe des désastres environnementaux, des changements climatiques et des conditions de travail et de santé problématiques de millions de personnes. Si le Black Friday nous donne l’illusion de faire des économies financières, le coût réel de cette journée est social et environnemental.

Par ailleurs, nous sommes conscientes que la somme des actions individuelles ne suffira pas à régler les enjeux climatiques. Il faut également des actions politiques concrètes tant au plan local qu’au plan international, que nous continuons de réclamer. Toutefois, en attente de mesures politiques, nous pouvons redonner, dans la mesure du possible, un sens citoyen et écologique à l’action d’acheter.

Suivant le dicton « quand les bottines suivent les babines », nous boycotterons les magasins cette fin de semaine et nous vous encourageons à faire de même.

Soyons solidaires,