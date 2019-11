Covoiturer pour pouvoir se stationner

L’article de Magdaline Boutros du 25 novembre est opportun et excellent. Bravo à l’Institut de cardiologie et à Marc-Antoine Ducas de Netlift d’avoir lancé une initiative innovatrice. Potentiellement, le covoiturage peut contribuer énormément à réduire la circulation et donc les émissions et la congestion routière. Mais ce potentiel reste jusqu’à maintenant sous-exploité, faute de mesures incitatives et de volonté organisationnelle.

Bientôt, la région de Montréal fera face à un défi de mobilité jamais connu par le passé : la fermeture du tunnel sous le mont Royal. Je me demande si des éléments de l’approche prônée par l’Institut de cardiologie pourraient servir à mitiger les effets de cette fermeture. Comme on sait, les services de train de banlieue vers la gare Centrale seront interrompus pour une période prévue de deux ans. Il me semble que nous n’osons pas y penser, mais quel enfer nous attend ! Quelques mesures de mitigation sont planifiées : notamment des services de bus pour transporter au métro les usagers directement concernés. Ces usagers se plaignent déjà du temps excessif de déplacement prévu et le besoin de correspondances bus-métro. Mais l’ensemble des usagers sur la ligne orange aux heures de pointe, tronçons ouest et est, vont également souffrir d’un niveau de congestion jamais connu auparavant en « classe sardine ». Certains seront tentés d’utiliser l’auto, parmi ceux qui y ont accès, augmentant donc la congestion sur les autoroutes 13, 15 et Décarie, ainsi que sur d’autres parcours, tel l’Acadie et l’avenue du Parc.

Je me demande donc si certains éléments de la solution prônée par l’Institut de cardiologie ne pourraient pas être mis en place pour les employés venant vers le centre-ville afin de les inciter à adopter le covoiturage et à profiter des seuls véhicules ayant un surplus de capacité. Comme le dit l’article de madame Boutros, ces éléments pour promouvoir le covoiturage sont des privilèges de stationnement, des caméras de surveillance, des applications informatiques de jumelage, et surtout l’appui actif de l’employeur et de la Ville qui disposent des leviers et des pouvoirs en matière de stationnement.