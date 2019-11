Servir tout le peuple

Aussitôt après avoir annoncé la composition de son Cabinet, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que la première chose qu’il fera est présenter un projet de loi pour réduire les impôts « pour la classe moyenne ». Il a même nommé une ministre de la « Prospérité de la classe moyenne ». Pourtant, ce sont bien davantage les pauvres, les défavorisés qui ont besoin d’aide que les membres de la classe moyenne. Les pauvres ont de difficulté à se nourrir, à se vêtir et à se loger adéquatement. Pas de grandes maisons à deux garages, de grands voyages et d’échappatoires fiscaux pour ces gens-là. Ils travaillent de longues heures au salaire minimum, font rouler l’économie du mieux qu’ils peuvent et paient honnêtement leur part d’impôts. Et pourtant, quand vient le temps de donner un coup de pouce au peuple, on les laisse trop souvent de côté comme s’ils n’existaient même pas. N’est-il pas temps de mettre fin à cette façon de penser et d’adopter une autre stratégie et un langage nouveau ?