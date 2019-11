Prudence face au glyphosate

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’utilisation des pesticides s’est répandue à l’échelle de la planète. En limitant la croissance d’organismes nuisibles aux cultures, ils contribuent à assurer des récoltes régulières et à maintenir la qualité des aliments. Cependant, plusieurs de ces substances présentent des risques potentiels ou avérés sur l’environnement et la santé humaine.

Au cours des dernières années, le glyphosate a particulièrement attiré l’attention. Comme c’est le cas pour plusieurs autres produits de synthèse, l’Organisation mondiale de la santé estime que cet herbicide pourrait être cancérigène pour l’humain. D’après la même organisation, cette nocivité serait improbable si le glyphosate est absorbé par voie alimentaire.

Pour sa part, le Centre international de recherche sur le cancer a statué que les preuves étaient insuffisantes pour conclure à une cancérogénicité chez l’humain.

Il faut donc admettre qu’une incertitude demeure quant aux risques que peut poser le glyphosate sur la santé humaine.

En septembre dernier, Montréal a pris la décision d’en interdire l’usage sur son territoire. D’autres municipalités pourraient lui emboîter le pas. La commission parlementaire sur l’usage des pesticides rendra son rapport final d’ici le début de 2020. En attendant, gare à la précipitation. Pour plus d’efficacité, la réglementation sur les pesticides doit être harmonisée à l’échelle du Québec. Les inquiétudes que soulève l’utilisation du glyphosate sont sérieuses et légitimes, mais une réglementation à géométrie variable pourrait ne pas être adaptée à l’ampleur du problème. De plus, les villes qui décideraient de ne pas attendre les conclusions de la commission pour réglementer devront probablement reprendre une partie du travail afin d’assurer un minimum de cohérence avec les orientations provinciales.

D’ici le dépôt du rapport de la commission, la prudence demeure de mise.