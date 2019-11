Vouloir donner la vie

Chère Alexandra, j’ai lu avec beaucoup d’émotion et de trouble votre lettre ouverte intitulée« Je ne voudrai jamais enfanter ». Je ne dispute pas votre droit à ne pas donner la vie. Ce droit vous appartient et il est inaliénable.

Mais je trouve inquiétante votre affirmation selon laquelle « il est manifestement impossible de tenir la promesse de vie que l’on fait à nos enfants dans un monde qui se condamne à l’autodestruction ». S’il est vrai que notre monde, à sa face même, présente de nombreux signes autodestructeurs, il n’est pas exempt non plus de gestes empreints d’espoir et d’héroïsme.

La jeune Greta Thunberg, pour ne citer qu’elle, a été mise au monde par des parents qui, comme chacun de nous, ont sans doute contribué, consciemment ou inconsciemment, à la déperdition de leur environnement. Cela ne fait pas d’eux des sans-coeur qui ont plongé leur enfant dans un monde invivable parce que difficile, individualiste et ignorant. Si les parents de Greta avaient suivi votre message de désespoir, ils nous auraient privés en même temps de découvrir en leur fille une rare force de la nature qui donne à notre époque une sorte d’espérance, non pas béate, mais faite de courage et de rage constructives. Les générations qui nous ont précédés ont, elles aussi, dû trancher des dilemmes moraux non moins angoissants que les nôtres : mettre au monde un enfant au siècle dernier, avant ou après deux grands conflits mondiaux, n’avait rien de bien rassurant.

Malgré les déconvenues propres à chaque chapitre de l’épopée humaine, je suis heureux que mes parents m’aient mis au monde. Sans eux, je n’aurais pas connu mes premiers pas, comme ceux de l’homme sur la Lune ; mes emballements du coeur, pour ma femme, mon fils, mes parents et mes 17 frères et soeurs ; ou encore mes amis, qu’ils soient d’ici, de Chine, d’Afrique ou d’Haïti.

Oui, vous avez le droit de poser la question de la procréation. Mais au moment où notre société semble insister beaucoup sur « le droit à mourir dans la dignité », je suis de ceux qui croient, à tort ou à raison, qu’il faut encore et plus que jamais encourager « le droit de vivre », autant celui que l’on donne que celui que l’on reçoit.

Il n’y aura jamais de bon moment pour donner la vie. Le coeur n’a pas de calendrier.

Bonne route, Alexandra. Je respecte votre choix. Je tenais juste à partager le mien avec vous.