Message à Justin Trudeau

Monsieur le Premier Ministre,

Je viens de prendre connaissance de la nouvelle formation de votre cabinet des ministres. Accueillir Steven Guilbeault dans les rangs de votre parti et lui donner les rênes du patrimoine est, à mon avis, une aberration sans nom. Au moment où nous aurions eu besoin de quelqu’un de fort en environnement, au moment où vous avez cette personne dans votre équipe, vous lui offrez un ministère qui n’a rien à voir avec ses qualifications. Ça frise le cynisme !

Dommage pour vous, pour nous et pour M. Guilbeault. Il doit être bien déçu, le pauvre. C’est certain qu’il ne s’est pas engagé en politique pour être ministre du Patrimoine. On comprend que par ce geste vous avez voulu calmer les esprits dans l’Ouest. Mais à vouloir plaire à tout un chacun, on finit par décevoir tout le monde. On finit aussi par passer à côté de l’essentiel, en l’occurrence la lutte contre les changements climatiques.

Bref, M. Trudeau, avec tous ces revirements, vous êtes difficile à suivre. Quel début de mandat décevant !