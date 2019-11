Qui respecte les feux pour piétons?

Alarmée par le nombre de piétons happés par des véhicules motorisés, la Ville de Montréal veut ajouter des feux pour piétons à toutes les intersections. C’est bien, mais qui les respectera ? À de nombreux carrefours, le cycle des feux débute par une flèche verte pour permettre aux piétons de traverser, mais des véhicules motorisés passent outre, quand ils ne se font pas déjà klaxonner par le véhicule derrière. Quant aux piétons, il leur faudrait comprendre que, lorsque le « petit bonhomme » est rouge, c’est qu’une voie de circulation qui croise la leur a le feu vert et qu’il y a danger. J’observe ces deux situations tous les jours à Montréal, et ça prendra beaucoup d’éducation et de répression pour que l’arrivée de nouveaux feux piétons change quoi que ce soit. On peut tout de même se réjouir que Montréal ait refusé le virage à droite sur feu rouge : en banlieue, quand tous les feux sont au rouge pour permettre aux piétons de traverser de grandes intersections, des voitures continuent de les couper en tournant à droite…