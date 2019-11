OK…, je suis natif de cette génération d’après-guerre et je ne me sens pas attaqué. J’ai d’ailleurs toujours trouvé que j’avais autant à voir avec les X qu’avec cette cohorte née entre 1945 et 1965 qui a dominé le monde occidental et maintenant que les Y sont là, je les accompagne dans beaucoup d’idées communes.

Les revendications hippies des boomers ont aussi été les miennes, mais pas celles des yuppies, leurs successeurs affairistes. J’ai été très déçu qu’ils aient pris leurs bandeaux pour en faire des cravates et qu’ils aient laissé tomber leur quête à travers « les portes de la perception » pour des portes de garage doubles. Et cette bande, arborant petites mallettes et gros téléphones cellulaires comme les marques ultimes du « winner », aurait fait des années 1980 le plus grand bar ouvert de la planète. Nous sommes toujours sur cette erre d’aller et cette dernière se remet mal de son lendemain de veille, d’ailleurs. À ce compte, je pourrais rejoindre l’amertume des générations subséquentes pour condamner une portion historique d’individus qui en ont profité plus que pour leur part. Mais je ne crois pas que la faute historique soit le fait d’une seule génération et je trouve suspect de vouloir diviser la population en groupes temporels pour les caser dans des tiroirs idéologiques et comportementaux. Il y avait plusieurs « sortes » de boomers, comme il y a plusieurs « sortes » de millénariaux. Les boomers ne sont pas tous des « mononcles » réactionnaires comme Alain Finkielkraut et les millénariaux ne sont pas tous des adorateurs de superhéros Marvel. Je connais d’ailleurs des petits « mononcles » millénariaux et des « boomers » qui aiment un peu trop Captain America pour leur âge.

Notre désir identitaire et notre besoin de nous rassurer dans des opinions et des jugements tranchés font en sorte que nous percevons une toile grossière et réductrice d’une réalité beaucoup plus complexe car formée d’individus qui ont leur propre trajectoire dans une société postmoderne relativiste.

Tout cela n’est donc pas une affaire strictement générationnelle et c’est de nous appauvrir collectivement que de vouloir diviser ce qui ne devrait pas l’être. Dans un contexte mondial aux multiples difficultés, nous avons plutôt besoin d’être solidaires et de prendre en compte les idées vives plus que la place que l’on a sur l’échelle du temps… à moins que cette ségrégation ait à voir avec le mépris et l’âgisme, bien sûr. Ce serait alors bien triste d’abandonner aux « vrais méchants », ces profiteurs narcissiques de tout temps et de toutes générations, un territoire déjà ravagé par des guerres intestines issues du ressentiment intergénérationnel.