OK, millénariaux!

Dans sa chronique du 15 novembre, Aurélie Lanctôt invite les boomers à réinventer le monde. C’est gentil, mais nous avons déjà donné, merci. Et comme elle le reconnaît, nous avons parfois beaucoup donné. Nous avons cru avoir assez secoué les conventions, assez contesté l’ordre établi, assez manifesté pour la paix, assez prôné l’égalité des sexes et des classes sociales, et nous être assez battues comme féministes pour que le monde se réinvente.

Mais pour beaucoup de millénariaux, il semble que nous ayons eu tout faux. Tout faux surtout de ne pas avoir su pressentir, dans les années soixante prospères, la fragilité de la planète.

Même si beaucoup d’entre nous militent toujours pour un avenir meilleur, il faut reconnaître que nous sommes aujourd’hui à l’âge des rhumatismes et des deuils. Que les millénariaux se réjouissent : tout l’espace leur appartiendra bientôt. Alors, comme des adolescents devenus adultes, il leur faudra décider : continuer à blâmer les générations qui les ont précédés pour tous les maux de la planète ou assumer leur héritage, combattre l’adversité et tenter à leur tour de réinventer le monde.