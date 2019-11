Sur le «OK boomer»

J’ai lu avec intérêt cette analyse du nouveau phénomène Internet, ce « mème » du « OK boomer », dans votre article « La lutte des générations », dans LeDevoir du mercredi 13 novembre. J’ai 27 ans, je suis donc de la tranche d’âge des millénariaux, et je crois avoir décelé une autre raison qui expliquerait la montée de cette réponse rapide, une raison qui n’est pas vraiment discutée dans votre article.

Nous ne sommes pas fermés au dialogue ; au contraire, nous voulons parler avec les générations passées, car nous savons que nous ne pourrons pas, à nous seuls, résoudre les problèmes de société qui nous touchent. Le « OK boomer » ne se veut pas une attaque envers tous les baby-boomers ; seulement envers ceux et celles qui refusent d’écouter.

Lorsque nous nous heurtons à ces esprits clos, c’est surtout à des préjugés, à des stéréotypes négatifs, que nous faisons face. L’idée du « jeune ingrat qui se plaint le ventre plein », du « lâche qui n’a pas de raisons de stresser autant », encore trop présente chez certains. L’urgence climatique, l’incertitude économique, les salaires qui ne grimpent pas avec l’inflation, les emplois plus difficiles à dénicher, la montée des extrêmes politiques ; nos craintes quant à l’avenir rencontrent de sourdes oreilles. Pas toujours, mais il y aura toujours un baby-boomer ou un autre pour réduire notre génération à ses défauts, tels que perçus par la leur, et à nous refuser le respect élémentaire de nous écouter et de tenter de nous comprendre.

Nous ne manquons pas d’arguments ; nous sommes entourés d’informations. On s’informe et on connaît notre situation. Malheureusement, nos arguments se cognent trop souvent à des réponses teintées de ces préjugés, à deux pas de l’insulte, souvent appuyées par des informations incorrectes ou obsolètes. C’est la touche ad hominem de cet argumentaire qui blesse davantage que le reste, car nous ne cherchons pas l’affrontement ; mais le ton utilisé par cette frange, tout de même minoritaire chez les boomers, en dit long.

Le « OK boomer » est notre réponse lorsqu’un boomer fait la sourde oreille ou, pire encore, en rajoute. C’est, selon moi, un ras-le-bol face à cette fermeture de certains envers nos craintes légitimes qui a donné naissance à cette expression. Toutefois, le « OK boomer » permettra-t-il de changer les mentalités ? J’en doute. Ça fait du bien de le dire, mais en même temps, c’est un aveu de défaite puisqu’on descend au niveau de rhétorique de ces gens, par incapacité de maintenir (voire de commencer) un dialogue respectueux.

Ma crainte principale, c’est que, comme tout « mème » sur Internet, le « OK boomer » devienne une expression utilisée à toutes les sauces, dans tous les contextes, et en perde sa signification : que nous n’en avons pas contre tous les baby-boomers.