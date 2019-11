En Bolivie, le mal est fait

Depuis la démission du président de la Bolivie, les réactions ont été multiples. Entre joie et désarroi, les Boliviens vivent un moment historique. Evo Morales est l’un des présidents qui ont servi le plus longtemps en Amérique latine et le premier président autochtone de la Bolivie. Après près de 14 ans au pouvoir, il a renoncé à son poste à la suite d’élections controversées. Plusieurs chefs d’État et médias ont dénoncé un « coup d’État » mené, clament-ils, par l’élite et la droite religieuse. Bien que les autorités religieuses et l’élite néolibérale aient toujours fait partie du paysage politique de la Bolivie, elles ne sont pas les seules causes de ce branle-bas entre opposants et partisans d’Evo Morales.

Son héritage politique a été marqué par la modernisation du pays, la réduction des inégalités et la défense et la promotion des droits indigènes. Toutefois, ces dernières années ont été entachées par ses tentatives ratées de s’accrocher au pouvoir. En 2016, il a perdu le référendum qui lui aurait permis de se présenter de nouveau aux dernières élections. Ensuite, la Cour suprême décida d’abolir la limite de deux mandats consécutifs pour le président, contrairement à ce qui est établi dans la Constitution. La cerise sur le gâteau aura été les irrégularités lors du comptage des votes et les manipulations du système informatique démontrées par l’Organisation des États américains, celles-ci ayant permis la victoire d’Evo Morales au premier tour de la présidentielle et déclenché des vagues de protestation partout dans le pays.

Si le président Evo Morales avait tant à coeur la cause de son peuple et sa vision pour un monde plus juste, il n’aurait pas autant miné les institutions démocratiques et méprisé le vote des Boliviens. Il aurait assuré la pérennité de son parti au lieu de le personnaliser. Maintenant, le mal est fait. L’héritage de sa présidence n’aura jamais semblé aussi fragile.