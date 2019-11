Le respect de la maison du peuple

Parce que le Parlement de Québec est la maison du peuple, on peut s’y présenter n’importe comment. Mais justement, le peuple, lui, n’est pas comme ça et il ne ferait pas ça. Étant d’origine modeste, je me rappelle que mes parents, lorsqu’ils devaient se rendre à un endroit significatif pour eux ou à un événement d’importance, tentaient de s’y présenter sous leur meilleur jour.

Le Parlement est le siège de notre démocratie, cet endroit mérite notre respect et on doit s’attendre à ce qu’on s’y présente avec ce que l’on a de mieux. On s’attend à ce que les gens qui ont le privilège d’y siéger le fassent dignement, et prendre prétexte du fait que le Parlement est la maison du peuple pour justifier une tenue négligée ou un comportement déplacé n’est pas respectueux envers ce « peuple » qu’on invoque d’une façon incantatoire.

Il est inutile de les contrer ou de les sanctionner, ces pauvres députées sans le sou. Laissons au peuple le soin de leur dire qu’elles leur font honte.