Lettre ouverte à mes jeunes amis du PQ

À la suite de notre congrès de la fin de semaine, auquel j’ai encore assisté, je suis revenue avec une certaine tristesse. Sur la déclaration de principes : j’en suis. Mais...

Vous les jeunes qui voulez tout chambouler dans ce parti, y compris en changer le nom si nécessaire, je veux vous dire pourquoi je m’oppose à cette idée, contre laquelle je me battrai jusqu’à mon dernier souffle. À l’aube de mes 80 ans, je milite encore avec fierté (mot que vous ignorez peut-être) pour ce parti. C’est contre tous ces anciens qui ont tant donné que vous vous battrez. Ces « têtes blanches » qui ont porté ce parti dans leur coeur et leurs actions, qui ont partagé les victoires et les défaites, elles sont encore là. Ce sont elles qui font encore les campagnes de financement, les téléphones et les campagnes électorales. Je sais, vous n’avez malheureusement connu que les défaites, c’est sans doute pour cela que vous voulez tout changer. Mais vous devez maintenant porter ce parti pour le renouveler, lui apporter votre fougue et votre amour pour la fondation de ce pays auquel nous aspirons tous et toutes. C’est dans cet avenir, dans cet esprit seulement que vous nous trouverez encore sur votre route à vos côtés. Pour cette lutte seulement, pour ce Québec pays. Pas pour un changement de nom qui n’apportera rien… La base est trop solide. Ce serait un manque de respect et surtout une marque d’ignorance de l’histoire de ce parti, un affront aux pères fondateurs : les Lévesque, Parizeau, Landry. Félix Leclerc (lui aussi un grand nom du Québec) a dit au décès de monsieur Lévesque : « une page de l’histoire est tournée, un nouveau chapitre s’ouvre ». Alors, il vous reste le devoir d’écrire ce chapitre, à votre façon sans doute, mais en militant dans ce parti des Québécoises et des Québécois. Notre devise, « Je me souviens », fait bien rire parfois, car peu de gens se souviennent de ce que ce parti a apporté au Québec.

S’il existe encore, je peux le dire, c’est un peu grâce à tous ces anciens qui n’ont jamais désespéré, qui ont pleuré, ri, fêté, mais jamais perdu l’espoir de voir ce pays émerger. Comme le disait monsieur Landry jusqu’à son dernier souffle : « Tout le reste de ma vie politique sera marqué par le désir d’accéder à ce rêve. » Que le Parti québécois vive encore longtemps grâce à vous, les jeunes… Merci.