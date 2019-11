J’espère qu’un jour, je me souviendrai

Le 11 novembre de chaque année, et ce, depuis 1931, de nombreux citoyens canadiens et québécois arborent fièrement le coquelicot rouge pour honorer la mémoire des militaires décédés lors de la Première Guerre mondiale. Il s’agit du jour du Souvenir.

Depuis 1978, les plaques d’immatriculations de tous les véhicules du Québec arborent la devise « Je me souviens ». Force est d’admettre que bon nombre de Québécois et de Québécoises ne connaissent par la signification et l’origine de notre devise nationale. Cette courte phrase est l’initiative d’Eugène-Étienne Taché, architecte de l’hôtel du Parlement, édifice abritant l’Assemblée nationale du Québec. Cette devise, inscrite sous les armoiries du bâtiment depuis 1886, invite les Québécois à se souvenir de leur histoire, peu importe leurs origines.

Le 27 septembre dernier, plus de 500 000 citoyens se sont mobilisés aux quatre coins du Québec, et plusieurs dizaines de millions dans le monde entier, pour exiger que nos décideurs et nos dirigeants passent à l’action dès maintenant pour le climat. Je souhaite de tout mon coeur qu’un jour, l’on portera fièrement le petit cercle vert en feutrine en souvenir de cette journée historique qui aura été à l’origine d’un audacieux et courageux mouvement de lutte contre les changements climatiques au Québec et au Canada. À vous de jouer, Messieurs les Premiers Ministres.