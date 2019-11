On l'avait promis...

Depuis l’élection de la CAQ, on nous dit que le taux de satisfaction dans la population demeure élevé. On peut penser que les attentes du public n’étaient pas très élevées, sachant l’inexpérience de ces élus.

On craignait surtout les gaffes. Et elles commencent à survenir; ce gouvernement veut tellement tenir ses promesses qu’il en oublie de réfléchir avant d’agir. Révision du mode de scrutin, maternelles 4 ans, destruction des dossiers d’immigration, remboursement des trop-payés à Hydro-Québec, test des valeurs, démantèlement des commissions scolaires, et maintenant réforme de l’immigration, tout se fait vite et mal, dans le seul but de « ne pas faire un Justin de soi », mais au détriment de toute la société. M. Legault devrait réaliser qu’il ne sera pas réélu pour avoir bêtement foncé dans les murs, même s’il l’avait promis. On s’attend à plus de jugement, à défaut d’expérience.