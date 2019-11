Hommage à nos monteurs de ligne

Manquer d’électricité durant 57 heures par un froid frôlant le zéro Celsius n’est pas souhaitable… Et pourtant… Vous dire le plaisir et le soulagement ressentis en voyant apparaître le camion géant d’Hydro-Québec devant mon entrée me semble difficile à décrire !

Nos monteurs de ligne font un travail titanesque, à la sueur de leur front, manquant de sommeil, les pieds mouillés dans leurs bottes, allant puiser dans la profondeur de leur coeur l’énergie nécessaire pour continuer jour après jour à répondre aux demandes incessantes d’aide venant de milliers de foyers malheureux à la suite des coupures de courant.

Manquer d’eau, de chaleur, dans ce pays nordique qui est le nôtre est misérable. Tout change d’aspect, notre regard ne voit plus les lieux habités de la même façon… Tout est terne, figé dans le temps, sale, froid, très froid. Notre âme y perd son latin. Et nous ne cessons d’espérer que le miracle de la fée électricité se produise…

Je veux rendre hommage à tous ces monteurs de ligne qui, chaque fois que le temps s’arrête, reviennent brancher le courant porteur d’espoir et de vie. Je remercie tous ceux qui gravitent autour d’eux, techniciens en repérage de bris, élagueurs, bref, toute cette magnifique équipe que nous oublions le temps d’une pause, jusqu’au prochain orage, jusqu’à la prochaine bourrasque, en ces périodes de changements climatiques où nous devrons nous habituer à être malmenés par la situation précaire de manque d’électricité. D’où l’importance d’y voir sérieusement. Maintenant. Et refuser de nous y habituer, peut-être ?