Devant faire face à l’augmentation considérable des informations à stocker, des processus complexes de gestion et de sécurité des données informatiques, un gouvernement peut faire le choix d’externaliser ses données et la gestion de celles-ci (dossiers médicaux, revenus des citoyens, informations personnelles sensibles des ministères, dossiers de justices et de police, partis politiques, etc.).

Dans l’environnement nuagique nommé Cloud, les données d’un gouvernement seraient confiées à une tierce partie comme une entreprise privée, dans la plupart des cas dans un pays étranger dont l’infrastructure, le centre de données, peut être assujettie aux lois du dit pays étranger. Exemple : Amazon, Azure aux États-Unis, Alibaba en Chine.

Le principal risque pour ce gouvernement, en ce qui concerne la souveraineté de ses données, est que des organismes étrangers peuvent facilement tirer parti des lois de leur pays d’origine pour les obliger à transmettre les données privées liées à la sécurité, à la vie privée, aux secrets d’État, faisant fi de la souveraineté des données du gouvernement auquel elles appartiennent, cherchant à utiliser cette opportunité comme moyen de pression et de levier de négociations.

Le gouvernement du Québec semblerait avoir, sous la pression de lobbyistes, décider d’opter pour cette solution.