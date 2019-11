Le bon ministre pour l’immigration?

Monsieur François Legault,

Aux yeux de beaucoup de Québécois de tous les partis, vous semblez être le champion des politiciens qui tiennent leurs promesses.

Pendant la campagne électorale, vous avez répété, à propos des immigrants, que vous vouliez « en prendre moins, mais en prendre soin ». Pour la deuxième fois, votre ministre de l’Immigration [Simon Jolin-Barrette] semble plutôt vouloir en avoir moins tout court, sans égard pour les personnes qui sont engagées dans l’un ou l’autre des laborieux processus bureaucratiques exigés. Il a dû reculer à deux reprises parce que son plan était soit illégal, soit complètement irréfléchi.

Votre programme politique est de toute évidence axé sur la primauté des considérations économiques. Or, dans ce cas et dans d’autres aussi (notamment, la préservation des ressources), même cet objectif central semble être envisagé à courte vue. Des immigrants qui arrivent d’abord dans nos collèges et nos universités adoptent le chemin idéal pour s’intégrer à la société d’accueil, ainsi que vous prétendez le souhaiter. Que leur cheminement corresponde ou non aux besoins à court terme de telle ou entreprise ou région ne change rien au fait qu’ils offrent le maximum de potentiel qu’on puisse attendre. Le prodigieux essor économique des États-Unis au XXe siècle était largement dû à l’immigration, une immigration où le pourcentage de doctorants était infiniment moindre.

Si votre engagement en matière d’immigration était plus qu’une jolie rime entre « moins » et « soin », vous devriez songer sérieusement à dénicher un responsable de ce dossier qui soit un peu moins irresponsable.