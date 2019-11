Deux remarques pertinentes

Sans être un spécialiste de Mathieu Bock-Côté, mais de formation en sociologie, j’ai retenu deux analyses très pertinentes de Mark Fortier (Le Devoir, 5 novembre 2019).

L’auteur étudié ne fait pas de sociologie d’observation, ne citant à peu près jamais de faits, de phénomènes ou même d’événements à l’appui de ses affirmations ; on a souvent l’impression qu’il se base sur des études sociologiques ou historiques relatives à d’autres sociétés et à d’autres époques. Entre parenthèses, je pense que cela explique son succès auprès d’une certaine élite française de droite.

En deuxième lieu, son langage (vocabulaire, syntaxe, longueur de certaines phrases) est un peu rébarbatif, même pour des gens ayant une certaine formation. Encore là, on reconnaît ses influences françaises et un certain réflexe intellectuel de vouloir impressionner.

Malgré cela, il constitue un idéologue puissant qui a le mérite de dénoncer certaines dérives d’un nouveau « politiquement correct ».