Charlebois, 40 ans plus tard

Il y a environ une quarantaine d’années, j’ai vu pour la première fois, l’enfant terrible des Québécois, Robert Charlebois.

Ce jeune homme, qui venait tout juste de sortir de l’adolescence et qui avait la chevelure bouclée comme le petit saint Jean-Baptiste de nos défilés du 24 juin, incarnait tous nos espoirs. Le spectacle a eu lieu au domaine de l’Estérel à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson à 1 h 20 au nord de Montréal.

Si je prends la peine de vous spécifier l’endroit, c’est que je m’en souviens comme si c’était hier. Je ne vous cacherai pas que ce show a changé ma vie. Ce précurseur d’une génération par sa musique et son espièglerie a bouleversé notre société. Ce jeune homme qui a aujourd’hui 20 ans à quelques reprises a toujours la flamme. Dans son spectacle CharleboisScope, il scintille dans toute sa splendeur. Il est peu commun de voir des fans de toutes générations confondus se lever de leurs sièges au Grand Théâtre et danser comme des enfants heureux de se voir à travers cette icône. Les symboles graphiques du CharleboisScope apportent une contribution plus que tonifiante au spectacle. Alors, si vous n’avez pas vu ce show, vous êtes passé à côté d’une grande joie qui jaillit du cœur.

Ma conjointe m’a confié que c’était l’une des rares fois où elle avait vu mon bonheur se transposer en pas de danse.