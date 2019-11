Un test à valeur pédagogique

Dans l’article d’Émilie Nicolas publié le 31 octobre dans Le Devoir sous le titre « Les gens inquiets », certains commentaires au sujet du test des valeurs m’ont sidérée. Madame Nicolas écrit :

« Le message en filigrane d’une telle mesure ne peut être que celui-ci : « C’te monde-là sont pas comme nous. Il faut s’en méfier. Il faut les tester. Leurs valeurs ne sont peut-être pas les bonnes. Soyons sur nos gardes. » Le but de la mesure : rassurer les fameuses gens. Son véritable effet : donner le sceau d’approbation étatique aux réflexes d’inquiétude et de méfiance envers « c’te monde-là ». Nourrir l’angoisse. »

Je ne dois pourtant pas être la seule à croire que ce test vise, pour l’essentiel, à fournir au candidat à l’immigration une occasion de prendre connaissance de valeurs associables au vivre-ensemble au Québec. Le peu d’exemples présentement disponibles quant au contenu du test permet au candidat de prendre conscience que, au Québec, les couples homosexuels ont le droit de se marier, mais que la polygamie est un non-droit. De même, le candidat a-t-il l’occasion de réaliser entre autres que l’origine ethnique ne peut justifier un refus d’emploi, mais qu’un emploi peut être refusé à quelqu’un n’ayant pas le diplôme requis. Me semble que, pour peu qu’on en sache pour le moment, le test a une certaine valeur pédagogique. Il invite le candidat à un « remue-méninges ». Et, au vu des services offerts pour en assurer la réussite, « personne ne devrait échouer au test », comme le remarquait Robert Dutrisac.

La réponse d’Émilie Nicolas

En faisant passer le test aux immigrants et pas aux autres Québécois, on laisse entendre que les premiers sont plus susceptibles de ne pas adhérer à certaines valeurs. Faire du test une priorité politique, c’est dire qu’on doit régler un problème. Lequel ? Les valeurs des immigrants déjà présents ? Nécessairement, l’exercice est stigmatisant. Au fond, les exemples que vous donnez contribuent à en faire la démonstration.

Il y a trois ans, on avait fustigé Régis Labeaume pour avoir distribué aux immigrants de la capitale un guide rappelant qu’il est bon d’utiliser un déodorant pour contrôler les odeurs corporelles, qu’il faut se brosser les dents deux fois par jour, qu’il est illégal de battre ses enfants ou encore d’uriner sur la voie publique, et que l’inceste est interdit. On est ici dans la même logique.