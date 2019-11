Gouvernance canadienne et écologie

S’il est vrai que M. Trudeau a un défi gordien à résoudre, voici peut-être une piste de solution : la vérité. Ou bien le gouvernement ne croit pas aux changements climatiques ou il y croit. Dans le premier cas, il n’a qu’à soutenir, voire financer le nouveau pipeline Trans Mountain, forcer un pipeline vers l’est, continuer les aides fiscales aux pétrolières, financer l’inutile troisième lien, etc. Certes, il y aura quelques récriminations en Colombie-Britannique et au Québec, et peut-être même un réveil de l’idée d’indépendance au Québec, mais ce sera le prix à payer et on mettra fin à l’idée d’indépendance de l’Ouest !

Dans l’hypothèse où le premier ministre croit aux changements climatiques, alors il faut être cohérent et ne rien faire des projets précédents, mais surtout cesser les belles paroles vides et de tenter de rouler tout le monde dans la farine. Il y a urgence à présenter un plan clair, qui devrait commencer par une date : quand prévoyons-nous que la fameuse période de transition sera terminée (je fais l’hypothèse qu’elle est commencée depuis quelques années déjà), c’est-à-dire à quel moment la demande de pétrole aura (devra avoir) diminué de, disons, 80 % ? Si ce n’est qu’en 2150, alors cessons de nous énerver, mais si c’est en 2050 ou même 2040, soyons honnêtes avec les citoyens de l’Ouest : il faut cesser les nouveaux développements d’énergie fossile et commencer à soutenir les travailleurs actuels et futurs dans une réorientation de carrière, comme cela s’est fait pour une multitude d’emplois depuis toujours. Ils pourront s’investir dans l’énergie éolienne et l’énergie solaire, pour laquelle d’ailleurs l’Ouest a le plus important projet au Canada.

Il y a peu d’hommes ou de femmes politiques qui osent dire la vérité, mais l’un d’entre eux est bien connu : « Je n’ai rien d’autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » Et Churchill a gagné la guerre !