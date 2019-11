L’apprentissage des immigrants

Le ministre Simon Jolin-Barrette vient d’annoncer que les ressortissants étrangers, qui souhaitent s’établir au Québec, devront obtenir une « attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne ».

Les valeurs exprimées par la Charte québécoise (articles 1 à 38) sont les suivantes : les libertés de conscience, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique, d’association, le droit à l’égalité dans la reconnaissance des droits et libertés, les droits politiques et les droits judiciaires.

Or, la Loi sur la laïcité de l’État, qui est entrée en vigueur le 16 juin 2019, va à l’encontre des valeurs exprimées par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En effet, l’article 33 de la Loi sur la laïcité stipule que cette loi, ainsi que les modifications qu’elle apporte à la Loi favorisant la neutralité religieuse de l’État… s’appliquent malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Dans le cas où les ressortissants étrangers auraient à obtenir une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, comme le veut le ministre Simon Jolin-Barrette, il est important que ceux-ci soient informés que ces valeurs ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur la laïcité qui contient une clause dérogatoire (article 33).

En terminant, je me permets de dire que M. Lucien Bouchard n’est sûrement pas le seul indépendantiste qui est contre la loi 21 (Loi sur la laïcité). Lorsque l’idée de l’indépendance du Québec a pris forme, ses tenants étaient pour la protection des droits des minorités et pour le respect des droits fondamentaux.