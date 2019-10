C’est de l’ordre de l’évidence : la consommation est devenue le nouveau dieu du Québec. Une grande partie de la province est maintenant sécularisée. La question religieuse est évacuée du débat public et des médias, sauf pour les scandales sexuels de l’Église catholique.

Je me suis rendu compte de cette situation avec une acuité accrue en devant me rendre un dimanche dans un magasin à grande surface, un Costco pour ne pas le nommer. Qu’il y avait du monde dans le stationnement et le magasin ! J’étais dans le nouveau temple ! Et je me suis dit : il y a 60 ans, tout ce monde-là était à l’église ! Autre temps, autres moeurs, il faut bien en convenir !

Mais je me suis aussi demandé quel avenir il pouvait y avoir pour un monde si matérialiste, où toute idée de transcendance, humaniste ou spirituelle, est disparue. Dans notre société d’hyperconsommation, les gens sont laissés à eux-mêmes, sans véritables repères. Cela peut-il expliquer en bonne partie tous les drames sociaux qu’adolescents comme adultes vivent ? Je ne désespère pas, mais je suis inquiet. Quand son horizon se limite au bitume, une société doit se poser des questions. De sérieuses questions.