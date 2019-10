Deux films non comparables

J’ai récemment vu et me réjouis du succès d’estime que s’attirent, avec raison, les longs métrages québécois Il pleuvait des oiseaux et Kuessipan. Toutefois, en ce qui a trait à la place occupée par les Premières Nations dans le récit, les deux oeuvres ne sont pas du tout comparables.

Ainsi, alors que l’intérêt des Innuat sur le territoire de la Côte-Nord est au coeur du propos dans Kuessipan, la présence des Anichinabés-Algonquins en Abitibi-Témiscamingue est totalement occultée dans Il pleuvait des oiseaux. Dans le contexte de L’erreur boréale, du Peuple invisible, de l’émission Enquête ayant fait grand bruit et du rapport de la commission Viens, l’omission est particulièrement troublante. Si le peuple québécois sait de mieux en mieux reconnaître et apprécier les aspirations des nations inuite, crie, innue, attikamek et huronne-wendate, entre autres, la nation anichinabée-algonquine continue d’être largement ignorée et il y aurait lieu de remédier urgemment à cette situation déplorable.

Les artistes montrent souvent à la société la voie à suivre, mais cela n’a de toute évidence pas été le cas ici, aussi touchants soient les cours de natation d’Andrée Lachapelle.