Le métro à Québec: expliquez-moi!

Le débat entourant la possibilité d’un métro à Québec est devenu un sujet bouillonnant, un véritable talk of the town. Les conclusions des études menées par la firme d’ingénierie Systra ainsi que deux professeurs de HEC, tous basés à Montréal, tiens donc, affirment que la population à Québec n’est pas assez dense pour un métro.

Alors, expliquez-moi pourquoi il y a des rames de métro à Laval et à Longueuil, qui sont moins populeuses que Québec. De plus, ces deux villes souhaitent prolonger les parcours. Ma foi, les normes changent-elles avec la géographie ?

À mon sens, cette étude n’est que de la bouillie pour des chats. Les dés étaient pipés. La conclusion des études bifrontales devait, par un pur hasard, promouvoir avec diligence le tramway, qui est le choix initial de la Ville de Québec et du RTC. Ce n’est pas surprenant, même un représentant d’un organisme de transport viable était payé par la Ville de Québec pour vanter les mérites du tramway. Quand on paie les violons, on peut choisir la musique. Faites vos conclusions !