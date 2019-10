Depuis un certain temps, le réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité sont devenus des enjeux planétaires importants pour la survie de l’humanité. Les scientifiques nous convient à un changement en profondeur de notre mode de vie.

Il y a cependant de la résistance. On le constate avec la réaction de certains qui ne désirent aucunement modifier quoi que ce soit dans leurs habitudes de consommation ou la pratique d’une activité… comme la chasse. Je suis étonné par la réaction virulente des chasseurs qui s’en prennent aux personnes osant remettre en question cette activité. Il me semble que l’on a droit de s’interroger sur son utilité aujourd’hui. D’autant que, dans le rapport de mai 2019 de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), les scientifiques considèrent la chasse comme un facteur qui contribue à la disparition d’espèces animales.

Peut-on discuter de sa nécessité sans que l’on nous traite de tous les noms ? Ou bien les chasseurs ont-ils toujours raison et il ne sert à rien d’en discuter ? Ce sont tout de même des scientifiques qui se sont exprimés sur la question, et pas des écologistes idéalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent !