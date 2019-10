Un retour de plusieurs années en arrière pour les parents d’élèves à besoins particuliers

Le Projet de loi 40 vise essentiellement à se débarrasser des commissaires scolaires, pour des motifs qui relèvent selon moi essentiellement de la démagogie. Dans son désir d’en finir avec ce palier politique, le ministre semble avoir totalement oublié les élèves à besoins particuliers (les fameux EHDAA).

Si son projet de loi est adopté, les centres de services scolaires seront chapeautés par des conseils d’administration, auxquels siégeront huit parents. Aucun de ces huit parents ne représentera les élèves à besoins particuliers ! Il nous a fallu attendre 2014 pour que la loi nous reconnaisse le droit d’être représentés au sein de l’instance dirigeante des commissions scolaires et que le commissaire parent EHDDA fasse enfin son apparition dans le paysage scolaire. Cette représentation était devenue urgente et nécessaire, les EHDAA en étant venus à représenter 20 % à 25 % de la population scolaire. La CSDM ne s’y était d’ailleurs pas trompée : elle avait devancé la loi de plusieurs années et institué un poste de commissaire parent EHDAA dans le cadre d’un projet pilote.

Avec le projet de loi 40, le ministre Roberge nous propose donc un retour en arrière de cinq ans ! Comment allons-nous, nous, parents d’enfants à besoins particuliers, nous assurer d’être entendus ? Non seulement nous n’aurons plus de représentant au sein de l’instance dirigeante, mais nous allons perdre des commissaires scolaires qui avaient l’avantage de ne pas pâtir de cette méfiance que les parents d’enfants à besoins particuliers, trop de fois échaudés, ont tendance à ressentir à l’égard des institutions scolaires ou de celles de la santé. Le commissaire parent EHDAA est celui auquel on peut se confier parce qu’il ou elle a aussi des enfants à besoins particuliers, qu’il ou elle est passé par les mêmes tracas, tout en ayant les connaissances et la distance qui viennent avec la fonction. Nous enlever cette représentation, c’est nous faire replonger dans une époque que nous ne voulons pas revivre.

Le projet de loi 40 introduit par ailleurs un Comité d’engagement pour la réussite des élèves. L’idée est louable. Pourtant, là encore, on oublie les EHDAA. Sur les 18 membres que compterait ce comité, un seul devra « posséder une expérience de travail auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». 1 sur 18 ! Alors que les EHDAA représentent environ le quart des élèves ! Alors que, si l’on veut améliorer nos taux de réussite, il est évident que c’est sur ces élèves que l’essentiel des efforts devra porter.

Vraiment, pour un gouvernement qui nous disait, la main sur le coeur, vouloir répondre aux besoins de nos enfants, les actions ne sont pas au rendez-vous.