En essayant d’invalider l’entente sur la taxe du carbone entre la Californie et le Québec (« Bourse du carbone : l’entente Californie-Québec contestée par Washington », Le Devoir, 23 octobre 2019) le président des États-Unis, Donald Trump, part en guerre contre l’environnement.

Malgré le fait que la Californie ait outrepassé ses droits en concluant une telle entente internationale afin de protéger son climat et ses concitoyens, il est plutôt déraisonnable pour Washington de prendre ainsi les armes contre sa propre patrie.

Selon le procureur général, Jeffrey Brossert Clark, à cause d’une telle entente, le président ne pourrait désormais plus avoir la possibilité de conclure des ententes différentes avec d’autres pays. Il est bien plus qu’évident que sauver la planète est la priorité numéro un du gouvernement Trump.

Il serait bien plus pertinent de dire que M. Trump a plutôt du mal à vivre l’affront qu’a osé lui faire l’État de la Californie en prenant elle-même les choses en main.