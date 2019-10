Il y a de la grogne dans les rangs du Parti conservateur du Canada au Québec. Pourtant, avant les élections, tous les candidats connaissaient la position du parti et de son chef en matière d’avortement, d’énergie (sables bitumineux, oléoduc…), de laïcité au Québec (loi 21, entre autres)… Maintenant que les dés sont jetés, on blâme ce dernier. Il est facile de se déresponsabiliser, de trouver un coupable et de lui jeter la pierre, mais ô combien difficile est le fait d’admettre qu’on s’est tout simplement trompé. Dur, dur pour l’ego surtout.

Rien que d’y penser, j’en ai des sanglots… Sniff !