Avec l’élection de lundi, nous avons eu une autre preuve de l’effet pervers du mode de scrutin uninominal à un tour. Avec 33,1 % des suffrages obtenus, le Parti libéral (PLC) a récolté 157 sièges, soit 36 de plus que le Parti conservateur (PCC), qui a pourtant obtenu plus de suffrages, à savoir 34,4 % du total. Avec 6,5 % des suffrages, le Parti vert n’a récolté quant à lui que trois sièges, soit moins de 1 % des 338 sièges que comptent les Communes.

Maintenant que le PLC est minoritaire, les autres partis sont bien placés pour contraindre le premier ministre Justin Trudeau à tenir sa promesse faite avant l’élection de 2015 de réformer le mode de scrutin. Mais le PCC sera-t-il au rendez-vous, lui qui n’a jamais été chaud à l’idée ? Le chef de ce parti, Andrew Scheer, devrait pourtant comprendre que cela est dans son intérêt, étant donné que les nombreux suffrages obtenus dans les Prairies pourraient être plus payants qu’ils ne le sont actuellement. En effet, il y a beaucoup de votes conservateurs perdus (comme on dit familièrement) dans cette partie du pays, et ce, depuis des décennies.