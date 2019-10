« N’oubliez jamais que ce qu’il y a d’encombrant avec la morale, c’est que c’est toujours la morale des autres », chantait Léo Ferré dans son album Il n’y a plus rien, paru en 1973.

Ces mots, Ferré les avait empruntés à Denis Diderot, écrivain, philosophe et encyclopédiste français des Lumières (XVIIIe siècle), bien connu, entre autres, pour son roman Jacques le fataliste et son maître. À les réentendre, ces mots, dans ce monde où les réseaux sociaux exercent un contrôle souvent pernicieux sur la vie des gens, on les croirait calqués sur la réalité tellement nos esprits sont souvent encombrés justement par… la morale des autres. La moraline donc, terme si cher à Nietzsche pour désigner, dans son temps, le conservatisme religieux ou le conformisme bourgeois, la morale bien-pensante autrement dit. Celle-là même qui serait devenue aujourd’hui notre pain quotidien permettant à notre compulsivité parfois délirante de déverser à répétition ses humeurs malignes sur tous les autres, n’importe le sujet.

C’est donc un drôle de temps qui s’est abattu sur notre XXIe siècle en pagaille et qui permet désormais à Pierre, Jean ou Jacqueline, comme à Donald, de balancer à peu près n’importe quoi et son contraire sur la Toile, au risque même de déclencher une nouvelle guerre mondiale. Dans notre société actuelle axée sur le culte de la performance, de la compétition et de la perfection, les troubles anxieux et de l’humeur touchent des millions de personnes au Canada, dont près de 10 % de la population au Québec. Comment expliquer cela ? Le joug des réseaux sociaux sur les individus en serait-il en partie la cause ? On s’en doute. Mais ce qu’on sait assurément, c’est que la morale des autres y tient une place bien encombrante.